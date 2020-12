Heiligabend auf der Wiese

Schwanheim.Der Kirchenvorstand der evangelischen Gemeinde Schwanheim hat in einer Sondersitzung beschlossen, die beiden Open-Air-Gottesdienste an Heiligabend – 16 Uhr Familiengottesdienst und 17.30 Uhr Christvesper – wie geplant als Waldweihnacht stattfinden zu lassen – vorbehaltlich eines kurzfristig ausgesprochenen Gottesdienstverbotes durch die Behörden. Der Anmeldeschluss für die Gottesdienste ist Mittwoch (23.), 12 Uhr, Plätze gibt es nur noch für die Vesper um 17.30 Uhr, wie die Kirchengemeinde mitteilt.

Maske ist Pflicht

Einlass zu den Gottesdiensten erhalten nur angemeldete Personen, die ihre ausgedruckte Anmeldung dabei haben oder über das Gemeindebüro Schwanheim angemeldet sind. Auch bei schlechtem Wetter finden beide Open-Air-Gottesdienste statt.

Der Kirchenvorstand weist in diesem Zusammenhang eindringlich auf die bestehenden AHA-Regeln hin, die bei den aktuellen hohen Infektionszahlen strengstens einzuhalten sind: Maske im Zu- und Weggang und während der Veranstaltung, kein Gemeindegesang, Abstand halten gerade auch während des Ankommens und Verlassens des weitläufigen Wiesengeländes.

Andere Gottesdienste abgesagt

Alle anderen Präsenzgottesdienste der Kirchengemeinde sind bis einschließlich 10. Januar 2021 abgesagt. Allerdings besteht die Möglichkeit, in der Schwanheimer und Langwadener Kirche sich das Weihnachtslicht aus Bethlehem mit selbstmitgebrachter Kerze für Zuhause abzuholen.

Die Kirchen bleiben über die Feiertage geöffnet zum stillen Gebet und zur inneren Einkehr.

Am 25. und 26. Dezember, dem ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag, wird Pfarrer Christian Ferber jeweils von 10 bis 11 Uhr in der Kirche in Schwanheim anwesend sein und auf Wunsch einen Weihnachtssegen sprechen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 23.12.2020