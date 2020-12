Heiligabend im Freien

Schönberg/Wilmshausen.Die evangelische Kirchengemeinde Schönberg/Wilmshausen informiert über ihre Gottesdienste an Weihnachten und in der Adventszeit.

Ab sofort können sich Familien im AHS Puppen- und Spielwarenladen an der Nibelungenstraße oder in der Kita Leuchtturm kostenlos eine Tüte mit Bastelmaterial für eine kleine Weihnachtslaterne abholen. Die Gemeinde bittet darum, die fertigen Laternen bis zum 22. Dezember entweder in der Kita oder in der Kiste vor dem Gemeindebüro abzugeben.

„Licht in der Dunkelheit“

Mit den Laternen wird dann an Heiligabend der Fußweg hoch zur Kirche geschmückt, teilt die Gemeinde mit. Nach dem Gottesdienst kann sich jede Familie selbstverständlich die eigene Laterne wieder mit nach Hause nehmen.

Am Freitag, 18. Dezember, findet eine Waldweihnacht zum Thema „Licht in der Dunkelheit“ statt. Es gibt vier Stationen zum Hören, Sehen und Mitmachen für Kinder, Familien und andere Interessierte. Die Waldweihnachtsstationen sind von 17 bis 19 Uhr besetzt.

Die Verantwortlichen bitten um Anmeldung bei Gemeindepädagogin Katja Folk (E-Mail an katja.folk@ekhn.de, Telefon 06252/673336). Es werden Time-Slots vergeben, damit alle Teilnehmenden nacheinander und nicht gleichzeitig kommen.

„Abstand und Nähe“

An Heiligabend (24.) findet um 16 Uhr der Gottesdienst draußen auf dem Platz vor der Kirche statt. Es erwartet alle Teilnehmenden ein kurzer Gottesdienst mit Krippenspiel zum Thema „Abstand und Nähe“.

Im Anschluss an den Gottesdienst besteht die Möglichkeit, ein Weihnachtslicht und einen persönlichen Weihnachtssegen geschenkt zu bekommen. Um Abstände einhalten zu können, werden Plätze pro Hausstand auf dem Platz eingezeichnet sein.

Die Verantwortlichen bitten darum, einen kleinen Zettel mit Namen und Kontaktdaten mitzubringen. Sie müssen vor Betreten des Geländes abgegeben werden.

Da es keine Parkplätze oben vor der Kirche geben wird, bitten die Verantwortlichen, unten auf dem Friedhofsparkplatz zu parken und zu Fuß zur Kirche zu laufen. Wem das nicht möglich ist, kann den Shuttlebusservice ab 15.30 Uhr an der Sparkasse nutzen. Wie im öffentlichen Nahverkehr besteht an der Haltestelle und im Bus Maskenpflicht. red

