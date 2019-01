Heilsamer Umgang mit sich selbst

Bensheim.Zum Vortragsworkshop „Dem Leben die Tür öffnen“ am Dienstag, 29. Januar, um 19 Uhr im Frauenbüro, Hauptstraße 53 (2. OG – Seiteneingang rechts) lädt das Frauenbüro ein.

An diesem Abend wird es einen Einblick in die integrative systemische Arbeit mit Persönlichkeitsanteilen (IFS) geben, einem Beratungs- und Therapieansatz, der – mit etwas Übung – helfen kann, auf eine einfache, leichte Weise in den inneren Raum von Klarheit, Ruhe, Lebendigkeit und Mitgefühl zu kommen und zu einem heilsamen Umgang mit sich selbst und anderen zu finden.

Durch den Abend führt Beatrix Seuberling, Diplom-Pädagogin mit Aus-und Fortbildung in Gestalt- und biodynamischer Körpertherapie, Mediation, Meditation, Reiki, IFS (Systemische Arbeit mit der inneren Familie). Der Eintritt zum Vortrag ist frei. red

