Heinz Sturm feierte seinen 90. Geburtstag

BENSHEIM.Einen Grund zum Feiern hatte in dieser Woche Heinz Sturm – er wurde neunzig Jahre alt. Im Kreise seiner Familie stieß er in Bensheim auf den Festtag an, Glückwünsche kamen auch von Bürgermeister Rolf Richter, der zudem eine Geburtstagsurkunde überreichte.

Geboren wurde Heinz Sturm im heutigen Hostinné, einst Arnau, Partnerstadt von Bensheim in Tschechien. Der Schrecken und die Wirren des Zweiten Weltkriegs brachten seine Familie zunächst in den Odenwald nach Hammelbach. Seit 1958 lebt Heinz Sturm in Bensheim. Gelernt hat er zu Beginn seiner beruflichen Laufbahn das Färberhandwerk, später arbeitete er als chemischer Reiniger. Der Vater von vier Kindern und vier Enkelkindern war lange Zeit zugunsten der früheren Arnauer Riesengebirgsstube aktiv. Auch war der eigene Garten eines seiner großen Hobbys, ebenso die Gymnastik.

Noch heute hält sich der Jubilar täglich auf dem Hometrainer fit. Zudem hat er nach wie vor einen festen Platz im Kirchenchor der katholischen Gemeinde Sankt Laurentius in Bensheim. thz

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 15.11.2019