Heiße Hauptversammlung im Hangar

Bensheim.Als der Vorstand der Segelfluggruppe Bensheim beschloss, die Hauptversammlung corona-konform im Flugzeug-Hangar abzuhalten, war die größte Sorge, dass es am Abend zu kühl werden könnte. Das Gegenteil war der Fall: Bei Tagestemperaturen von über 40 Grad dürfte diese Versammlung als einer der heißesten Sitzungen in die Annalen des Vereins eingehen.

Der Vorsitzende André Keller freute sich, dass nach dem Lockdown Fliegen überhaupt wieder möglich wurde: „Wir haben gelernt, wie man ein Flugzeug desinfiziert. Das Hygienekonzept ist umfangreich, aber unabdingbar und funktioniert gut.“ Insgesamt verfügt der Verein über 215 Mitglieder, darunter 56 aktive Erwachsene und erfreuliche 43 aktive Jugendliche.

Es gibt eine sehr aktive Jugendgruppe, wie Jugendleiter Heiko Schmidt anhand einer langen Aktivitätenliste des Jahres 2019 anschaulich darstellte. Zwölf Fluglehrer kümmern sich um aktuell 37 Flugschüler im Bereich Segelflug, Segelkunstflug und Motorseglerausbildung. Ein weiterer Pilot und eine Pilotin stehen für eine Fluglehrerausbildung in den Startlöchern. Zufrieden präsentierte Ausbildungsleiter Ronny Weber die bisherigen Schulungserfolge (2020): einen ersten Alleinflug (Felix Letkemann), drei erfolgreiche Luftfahrerprüfungen (Segelflug; Simon Hernig, Franziska Pawel; Motorsegelflugprüfung: Andre Overmeyer), vier 50-Kilometer-Streckenflüge (Torsten Fahrner, Simon Hernig, Franziska Pawel, Oskar Seydell) und sechs Theorieprüfungen.

Segelflugreferent Felix Maier berichtete von einem durchschnittlichen Streckenflug-Jahr 2019 mit insgesamt rund 51 000 dokumentierten Streckenflugkilometern. „Trotz des verzögerten Saisonstarts sieht das dieses Jahr schon positiver aus: Mit 78 000 Kilometern liegen wir aktuell auf Platz zwei des Online-Contests in Hessen und sind deutschlandweit unter den 20 besten Vereinen. Der Aufstieg in die 2. Bundesliga ist immer noch machbar, es fehlen nur wenige Punkte.“ Alle Wettbewerbe einschließlich der Weltmeisterschaft in Frankreich seien abgesagt.

Kassenwart Peter Simon erläuterte die finanzielle Situation des Vereins. Trotz der hohen Investitionen in Dachsanierung und Solaranlage im vergangenen Winter sei der Verein liquide. Dies sei auch den großzügigen Förderungen und Zuschüssen für die Sanierung und der Solaranlage aus Land, Kreis und Stadt zu verdanken.

Die Coronakrise mache sich in seiner Kasse bemerkbar: Es zeichne sich jetzt schon deutliche Mindereinnahmen im Bereich Gastflüge und Kantine ab, die ganz eingestellt beziehungsweise sehr stark eingeschränkt werden mussten. Dazu kämen allgemeinen Preissteigerungen im Bereich Versicherungen, Ersatzteilen, Verbandsmitgliedschaften. Er verwies daher auf den Antrag der Gebührenerhöhung.

Kassenprüfer Rainer Wahlig und Karsten Piepenburg bescheinigten eine einwandfreie Kassenführung und empfahlen die Entlastung des Vorstandes. Als Ersatz für den turnusmäßig ausscheidenden Kassenprüfer Wahlig wurde Valentin Marx neu ins Amt gewählt.

Die Anträge auf Anpassungen der Satzungen an die aktuelle Rechtslage wurden von der Versammlung ohne große Diskussion genehmigt. Die gab es erwartungsgemäß bei den Anträgen zur Gebührenänderung: Es bestand Konsens, dass eine Anpassung erforderlich ist, um für die Zukunft gewappnet zu sein. Wie die Details auszusehen haben, darüber kam zu später Stunde keine beschlussfähige Einigung mehr zustande. Sie wurde auf die Herbstversammlung vertagt. red

