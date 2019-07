Heiße Rhythmen beim Kurkonzert

Auerbach.Während die Zuschauer bei tropischen Temperaturen eher die Schattenplätze aufsuchten, spielten die Musiker der Celtic- und Irish-Rock-Folkband Garden of Delight (GOD) am vergangenen Sonntag im Auerbacher Kronepark – von der Hitze scheinbar unberührt – temperamentvoll auf.

Es war ein Heimspiel für die Band, die seit vielen Jahren regelmäßig im Rahmen der Kurkonzerte in Auerbach spielt und eine treue Anhängerschaft hat. Für Getränke und Speisen sorgte beim zweiten Kurkonzert des Jahres der Auerbacher Kerweverein mit seinem engagierten Team. Bei aller Fröhlichkeit an diesem Mittag gab es auch einen Moment , an dem ein ernstes Thema angesprochen wurde. Der Kur- und Verkehrsverein bat die Zuschauer sich an der Registrierungsaktion der DKMS (ehemals Deutsche Knochenmarkspenderdatei ) für die an Blutkrebs erkrankte zweijährige Lara zu beteiligen (wir haben berichtet).

Am Sonntag, 14. Juli, wird im Zwingenberger Feuerwehrgerätehaus zwischen 12 und 17 Uhr die Registrierungsaktion stattfinden um einen geeigneten Stammzellenspender für das kleine Mädchen zu finden. tn/Bild: Neu

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 03.07.2019