Heiter, nachdenklich und anrührend

Fehlheim.Der August macht gerade, was er will und zeigt sich häufig von seiner spröden Seite. Am Freitagabend aber hatte er ein Einsehen und verwöhnte Gastgeber, Gäste und den auftretenden Künstler in der Hofreite der Familie Mundt mit beinahe wolkenlosem Himmel und angenehmen Temperaturen.

Ein echter Glücksfall und „ein wunderbarer Sommerabend“, freuten sich Gabriele und Lothar Mundt über

...