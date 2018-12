Helfer für die Fastnacht gesucht

Auerbach.Die Fastnacht war in den vergangenen Jahren ein fester Bestandteil des Veranstaltungskalenders in Auerbach. Die beiden Veranstaltungen in der Woche vor der Fastnacht waren stets ein Erfolg. Ohne Helfer und Unterstützung kann aber keine Sitzung oder Party stattfinden.

Deshalb sucht die IG Fastnacht dringend Helfer und Unterstützung zur Durchführung der Veranstaltungen. Geplant ist eine Sitzung am Samstag, 23. Februar, im Bürgerhaus Kronepark und Freitag zuvor eine Jugendveranstaltung. Soll die Veranstaltung im kommenden Jahr nicht ausfallen, sind zahlreiche helfende Hände für den Auf -und Abbau, Bewirtung und Organisation notwendig.

Es werden Vereine, Organisationen und Einzelhelfer für die Arbeiten im Bürgerhaus gesucht. Wer also Interesse an der Auerbacher Fastnacht hat, soll sich umgehend melden, beim IAV-Sprecher Ralph Stühling r.stuehling@yahoo.de. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 07.12.2018