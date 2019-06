Helfer sind rund um die Uhr im Einsatz

Der Tierschutzverein Bensheim kümmert sich um Katzen und Hunde. © Verein

Bensheim.„Hier ist eine Hündin, die hat schon oft Junge gehabt und muss dringend kastriert werden. Die Leute haben aber kein Geld, könnt Ihr helfen?“ „Bei uns im Garten sitzt ein Rabe, der kann nicht mehr fliegen. Könnt Ihr den abholen?“ „Bei meiner Nachbarin sitzt eine große Schlange hinter dem Haus. Was sollen wir machen?“ „Übermorgen ziehe ich weg. Können Sie gleich meine acht Katzen abholen?“

Solche und ähnliche Anrufe erreichen den Tierschutzverein Bensheim tagtäglich. Fast immer müssen Tiere „entsorgt“ werden und immer müsse es schnell gehen. Besonders häufig kommen die Aufträge abends und am Wochenende sowie an Feiertagen. Schließlich kennt das Tierelend keine „Ladenschlusszeiten“, auch an den Weihnachtsfeiertagen werden verletzte Tiere gemeldet.

Allerdings ist es dann manchmal nicht leicht, einen bezahlbaren Tierarzt zu finden. Der Verein, der nach eigenem Bekunden immer in Geldnot ist, ist froh, wenn er die ärgste Not lindern kann. In der Hauptsache komme es dem Tierschutzverein Bensheim jedoch auf Prävention und Effizienz an.

Deshalb müssten alle Kräfte gebündelt werden, um so viele Katzen wie möglich unfruchtbar zu machen, da es extrem wenige Menschen gebe, die eine Katze dauerhaft bei sich aufnehmen wollen. Wer Katzen zu kastrieren hat oder ein sonstiges Problem mit Tieren hat, könne sich jederzeit beim Tierschutzverein Bensheim melden. red

