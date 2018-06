Anzeige

Er hat nach dem Bau der Mauer für den Fortbestand der Christoffel-Blindenmission (CBM) auch in der DDR gesorgt: Helmut Dietrich leitete von 1969 bis 1988 die CBM in Potsdam. Trotz aller Einschränkungen durch den Staat schaffte er es in dieser Zeit, den Freundeskreis der CBM in Ostdeutschland immer weiter zu vergrößern.

Am 19. Juni 2018 starb der ehemalige Direktor im Alter von 95 Jahren. „Wir sind sehr dankbar für alles, was Helmut Dietrich für die CBM getan hat“, erklärt Vorstand Dr. Rainer Brockhaus. „Mit unermüdlicher Tatkraft setzte er sich für Menschen mit Behinderungen in den ärmsten Ländern der Welt ein. Sein Engagement wird immer ein Vorbild sein.“

Im Überwachungsstaat DDR

Helfen und Spenden sammeln war für die CBM in der DDR nur unter den Augen des Überwachungsstaates möglich: Briefe wurden geöffnet, Helmut Dietrichs Telefonate abgehört. Zahlreiche Aktivitäten mussten daher im Stillen stattfinden oder mit viel Aufwand umgesetzt werden. So erhielt die ostdeutsche CBM Informationen aus den Projektländern nur über die CBM in Bensheim per Post. Die Mitarbeitenden in Potsdam kopierten sie dann für die Spender.