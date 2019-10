Helter Skelter und Heldmaschine

Bensheim.Die Band Helter Skelter mit Dan Lucas spielt am heutigen Freitag (18.), 20.30 Uhr, im Musiktheater Rex Songs der späten 60er, 70er und der frühen 80er Jahre.

Kompositionen von Pink Floyd, Led Zeppelin, Beatles, Stones, Deep Purple, Eric Clapton, Bruce Springsteen, über Uriah Heep, Yes, Eagles, CCR, Boston, Thin Lizzy bis hin zu Foreigner, The Who, Cream und Neil Young werden von der siebenköpfigen Formation in einem dreistündigen Programm interpretiert. Hauptsänger dieser Classic-Rock-Formation ist Dan Lucas, der Gewinner der ersten Staffel der TV-Casting-Show „The Voice Senior“.

Morgen (19.) geht es im Rex weiter mit einem Konzert der Band Heldmaschine, die im Rahmen ihrer „Im Fadenkreuz Tour 2019“ in Bensheim Station macht. Die 2011 gegründete „Neue Deutsche Härte“-Band fühlte sich nach vier veröffentlichten Studio-Alben, einem Live-Doppelalbum und einer Live-DVD im „Fadenkreuz“ zwischen den Erwartungen der Fans, den eigenen Ansprüchen, zwischen den Veränderungen in der realen Welt, zwischen Vergangenem und noch unentdecktem eigenem Potenzial. red

Info: Weitere Infos und Tickets unter www.musiktheater-rex.de

