Heppenheimer Grüne bei Kollegen der GLB

Bensheim.„Das Klima zu schützen, ist eine Daueraufgabe, der sich die Stadt Bensheim stellt“, betont Doris Sterzelmaier, Fraktionsvorsitzende der Grünen Liste Bensheim (GLB), in einer Pressemitteilung. Anlass ist der Besuch der Grünen Liste Heppenheim (GLH) bei den Bensheimer Kollegen. Gemeinsames Thema ist bei einem Treffen morgen Abend der Klimaschutz.

Die GLB schreibt: Zum 1. Januar 2012 wurde der städtische Strombezug auf Ökostrom umgestellt. Seit 2014 hat Bensheim einen eigenen Masterplan 100 Prozent Klimaschutz. Für das städtische Förderprogramm „Sonne tanken“ wurde die Stadt 2018 vom Bundesumweltministerium ausgezeichnet. Bisher wurden 108 Photovoltaikanlagenanlagen in der Stadt mit einer Nennleistung von insgesamt 1327 kWp (Kilowatt peak) bezuschusst.

„Unser Umweltdezernent Adil Oyan wurde von der hessischen Ministerin Priska Hinz zum Botschafter der Kampagne ,Klimaschutz beginnt hier. Mit mir.’ ernannt, führt Doris Sterzelmaier weiter aus und bilanziert:

Seit zehn Jahren gibt es einen städtischen Energieberater. Alle Kindertagesstätten-Neubauten der sind Passiv- oder Niedrigenergiehäuser und haben eigene Photovoltaikanlagenanlagen. Auch die neue städtische Lagerhalle an der Rheinstraße trägt eine PV-Anlage mit 99 kWp Nennleistung. Der städtische Fuhrpark ist weitgehend auf E-Mobilität einschließlich E-Bikes umgestellt.

„Das Förderprogramm Klimaschutz ist eine Bensheimer Erfolgsgeschichte, und wir freuen uns, dass die Grüne Liste Heppenheim (GLH) daran Interesse hat“, sagt GLB-Stadtverordneter Moritz Müller. Stadtrat Adil Oyan referiert aus diesem Anlass über das Förderprogramm und zum Informationsaustausch mit den Heppenheimer Grünen in der Fraktionssitzung am Dienstag, 11. Dezember, ab 20 Uhr in der Gaststätte Präsenzhof an der Bahnhofstraße. Gäste sind willkommen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 10.12.2018