Herausforderer wollen „Klimawechsel“

Bensheim.Vier Kandidaten wollen Bürgermeister werden. Einer will es bleiben. Am 1. November wird darüber entschieden, wer in Bensheim die nächsten sechs Jahre am Steuer sitzt.

Fest steht schon jetzt, dass die Stadt während der kommenden Amtszeit prominente Bauprojekte und strukturelle Weichenstellungen erleben wird: Neben Themen wie Innenstadtentwicklung, Wohnungsbau, Mobilität oder Klimaschutz

...