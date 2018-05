Anzeige

Benjamin Hiesinger und Tobias Steinbacher beschreiben die Herausforderungen, mit denen Landwirte an den Hängen des Meerbachtals konfrontiert werden. Häufig problematisch ist die Zufahrt zu den Äckern durch schmale oder seitlich eingewachsene Hohlwege, die für moderne, effizient arbeitende Landmaschinen nicht ausgelegt sind. „Wir brauchen Maschinen, die heute kaum noch hergestellt werden“, erläutert Steinbacher. „Und Spezialanfertigungen sind teuer.“ Die Ortsbeiräte sind laut Hebenstreit in puncto Pflegemaßnahmen der Hohl- und Feldwege in Kontakt mit der Stadt, die entsprechende Maßnahmen stellenweise bereits eingeleitet hat.

Hiesinger wünscht sich überdies mehr Verständnis für die Arbeit der Landwirte vonseiten der Spaziergänger, Hundehalter und Mountainbiker, die in der schönen Landschaft unterwegs sind. eh