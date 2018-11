Herbstfeier mit Siegerehrung bei den Schwimmern

Bensheim.Bei der Herbstfeier der SSG-Schwimmabteilung im Schwanheimer Dorfgemeinschaftshaus wurden die Vereinsmeister und Vereinjahrgangsmeister des Jahres 2018 geehrt.

Zu Beginn begrüßte der stellvertretende Abteilungsleiter Thomas Plich alle Anwesenden. Abteilungsleiterin Andrea Herrmann freute sich über den Besuch von Bürgermeister Rolf Richter. Nach einem Schwimmquiz für die Eltern und Kinder gab es während der Auswertung einen Überblick über die diversen Aktivitäten der Abteilung – wie zum Beispiel das Pizzabacken in der SSG-Geschäftsstelle. Zudem gab es eine Übernachtung in der Kapuzinerhalle in Zusammenarbeit mit der Caritas, bei der Insektenhotels gebaut wurden.

Wettkampfkoordinator Ulrich Späth stellte das Prinzip der Schwimmwettkämpfe vor und hob insbesondere die Pokalgewinne beim Sprintpokal in Heppenheim und den Mannschaftspokal für die Herren bei den Kreismeisterschaften in Bensheim hervor. Kerstin Rudert berichtete von den 15 Wettkämpfen der Jugendlichen, sechs Masterswettkämpfen und diversen Meisterschaftswettkämpfen, bei denen einige Titel gewonnen wurden. In diesem Jahr dauerten die Vereinsmeisterschaften deutlich länger als 2017 aufgrund der großen Teilnehmerzahl (121 Aktive).

Bei den Ergebnissen gab es einige Überraschungen. Vereinsmeisterin und Vereinsmeister 2018 wurden Lorena Rosenkranz (2005, 1587 Punkte) und Sven Ludwig (1994, 2198 Punkte). In der Gesamtwertung folgten auf den Plätzen Julia Felker (2003, 1542) und Marie Felker (2006, 1066)), bei den Herren Raphael Plich (2002, 1658) und Lukas Hennemann (1997, 1591).

Der gemütliche Nachmittag wurde mit Bilderrätseln im Stil von Dalli-Klick und Spielstationen für die Kinder abgerundet.

Die Ergebnisse

Jg. 2013: Anna-Lotta Kellermann; Jg. 2012: Neele Feline Schwebel/Gabriel Amoateng; Jg. 2011: Helena Rosenkranz/Philip Whittome; Jg. 2010: Theresa Amoateng/Nicolas Murolo; Jg. 2009: Antonia Bender/Jannik Herrmann; Jg. 2008: Eleonora Heim/Anton Leicht; Jg. 2007: Kira Fabienne Umlauf/Julian Herrmann; Jg. 2006: Marie Felker; Jg. 2005: Lorena Rosenkranz/Lukas Pieper; Jg. 2004: Amelie Fink/Eric Lemmer; Jg. 2003: Julia Felker/Alexander Späth; Jg. 2002: Chiara Eßinger/Raphael Plich. AK20 Sven Ludwig; AK40 Ulrich Späth; AK45 Tatjana Schmitt/ Christoph Weiß; AK50 Gisela Thomsen; AK60 Ulrich Schulze-Ganzlin; AK80 Heinz Lautenschläger. red

