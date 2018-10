Herbstfest beim Kraftsportverein

Bensheim.Spiel, Spaß und spannende Unterhaltung ist am Sonntag (4.) angesagt, wenn der Kraftsportverein (KSV) 1928 Bensheim sein Herbstfest veranstaltet. Jung und Alt sind ab 10.30 Uhr eingeladen, in der Turnhalle der Joseph-Heckler-Schule an dem geselligen Beisammensein teilzunehmen.

Das sportliche Rahmenpro-gramm werden die Nachwuchsringer mit Vorführungen aus dem Trainings- und Wettkampfgeschehen gestalten. Daneben gibt es für alle übrigen Kinder ein vielfältiges Angebot an abwechslungsreichen Spielen und sportlicher Betätigung sowie Toben auf der Ringermatte.

Eintopf und Forelle

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Nach dem Frühschoppen stehen ab 12 Uhr ein deftiger Eintopf sowie hausgeräucherte Forellen bereit – und am Nachmittag lockt das gewohnt reichhaltige Kuchenbüfett.

Der Vorstand hofft, dass viele Eltern sowie aktive und passive Vereinsmitglieder nebst Anhang den Weg in die Turnhalle finden und in ausgelassener und zwangloser Runde ein paar schöne Stunden verbringen werden. tag

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 30.10.2018