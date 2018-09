Herbstfest mitten in der Natur

Bensheim.Wer schon immer mal neugierig war, wie es im Waldkindergarten Bensheim wirklich aussieht, hat am Sonntag (23.) eine vorzügliche Gelegenheit dazu.

Von 14.30 bis 18 Uhr wird das traditionelle Herbstfest gefeiert. In dieser Zeit haben Familien die Möglichkeit, sich das Gelände in Ruhe anzusehen, mit Erziehern, Eltern und Vorstandsvertretern zu sprechen und sich ein Bild davon zu machen, wie die Kinder in diesem besonderen Kindergarten betreut werden.

So kann man erfahren, wie der Tagesablauf im Waldkindergarten gestaltet ist, was die Kinder bei Regen oder im Hochsommer unternehmen, was sich in den Bauwagen verbirgt und vieles mehr. Außerdem gibt es viele Aktionen, an denen sich Kinder beteiligen können: Es wird mit Naturmaterialien gebastelt, Äpfel werden zu Saft gekeltert und ein Imker stellt die geheimnisvolle Welt der Bienen vor. Einen Kindersachenflohmarkt wird es auch geben.

Wer erschöpft ist, oder wer einen gemütlichen Nachmittag in malerischer Umgebung verbringen möchte, der kann sich bei selbst gebackenem Kuchen, Grillbratwurst oder vegetarischem Burger oder Waldpizza erholen und laben. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 22.09.2018