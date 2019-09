Herbstfest und Infotag im Waldkindergarten

Bensheim.Das neue Kindergartenjahr ist nun schon ein paar Wochen alt, und der Waldkindergarten ist aus der Sommerruhe erwacht. Als erste sind die „alten Hasen“ in den Kindergarten zurückgekehrt, also die Kinder, die schon ein oder mehrere Jahre Walderfahrung haben. Nicht mehr dabei sind die Kinder, für die vor wenigen Wochen die Schule begonnen hat. Für die verbleibenden Kinder bedeutet das, dass einige ihren Platz in der Gruppe neu finden müssen, neue Freundschaften werden geknüpft und für manche bleibt auch einfach alles beim Alten.

Eine Woche später sind die neuen Kinder in den Kindergarten gestartet. Nun gibt es in jeder der beiden Gruppen einige Dreijährige, die sich erst einmal in der neuen Umgebung zurechtfinden müssen. Eine große Hilfe dabei sind die Paten – größere, erfahrene Kinder, die den Neuankömmlingen dabei helfen, sich im Waldkindergarten zurechtzufinden.

Paten für die Neuen

Wo geht es zu meinem Morgenkreis? Hab ich meinen Rucksack dabei? Wann ist endlich Frühstückszeit? Bei all diesen Fragen können die Großen helfen und den neuen Kindern den Einstieg erleichtern.

Für alle Eltern, die sich gerne den Waldkindergarten Bensheim einmal anschauen möchten, um entscheiden zu können, ob das der passende Kindergarten für das eigene Kind ist, gibt es im September gleich zwei Gelegenheiten dazu: Zunächst ist da das Herbstfest des Waldkindergartens, das am Sonntag (22.) in der Zeit von 14.30 bis 18 Uhr stattfinden wird.

Hier können Familien den Waldkindergarten ganz genau erkunden, denn überall auf dem Gelände gibt es etwas zu entdecken – und fast überall werden Getränke und etwas zum Essen angeboten: Kaffee und Tee und selbst gebackene Kuchen vor dem „Wawuschelbauwagen“, am Lehmofen frischgebackene Waldpizza, hinter dem Bauwagen wird Apfelsaft gekeltert und obendrein gibt es noch zahlreiche Mitmachangebote der Erzieherinnen. Auch einen kleinen Flohmarkt wird es geben, bei dem Kinderkleidung- und Spielsachen angeboten werden können. Es sind noch Standplätze frei, Interessenten können sich gerne per E-Mail anmelden, heißt es in einer Pressemitteilung des Waldkindergartens.

Wer möchte, kann auch den anwesenden Erziehern und den Mitgliedern des Vorstandes alle Fragen stellen, die vor der Wahl eines Kindergartens wichtig sind.

Kurz darauf, am Dienstag, 24. September, gibt es den zweiten Infotag im Waldkindergarten. Dieser ist ganz speziell für Familien gedacht, die überlegen, ihr Kind im Waldkindergarten Bensheim betreuen zu lassen. Hier besteht die Möglichkeit, einen Vormittag im Waldkindergarten zu verbringen, zu sehen, womit sich die Kinder beschäftigen, zu spüren, wie es sich anfühlt, den ganzen Morgen draußen zu verbringen und vieles mehr.

Selbstverständlich ist auch Zeit, mit den erfahrenen pädagogischen Kräften zu sprechen und alle wichtigen Fragen zu stellen.

Eine Gruppe zum Mitlaufen startet um 9.30 Uhr an den Bauwagen. Um 10.45 Uhr findet ein kleiner Informationsvortrag am Bauwagen statt. Sowohl das Mitlaufen als auch der Infovortrag können von Interessierten wahrgenommen werden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Kinder dürfen gerne mit dabei sein. Auf dem Wetter angepasste, robuste Kleidung sollte geachtet und Verpflegung für den Tag am besten in einem Rucksack mitgenommen werden. Die Veranstaltung endet etwa um 12 Uhr wieder am Bauwagen.

Bei Fragen ist der Waldkindergarten telefonisch unter 06251/5702148 oder per E-Mail unter info@waldkindergartenbensheim.de erreichbar. red

Info: Nähere Informationen zum Waldkindergarten Bensheim auch im Internet: www.waldkindergarten-bensheim.de

