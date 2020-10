Herbstputz bei der SKG Zell

© SKG

Zell.Bei gutem Wetter traf sich der Vorstand der Sport- und Kulturgemeinde (SKG) Zell am vergangenen Samstag, um die „Herbstarbeiten“ rund um das Vereinsheim im Bensheimer Stadtteil durchzuführen. Hierbei wurde ein Teil der beschädigten Bänke und Tische entfernt Diese sollen durch neue ersetzt werden, teilte der Verein in einer Pressenotiz mit.

Arbeiten an der Boule-Bahn

Das Außengelände wurde in Form gebracht. Die Vorarbeiten für den Bau der geplanten Boulebahn wurden ebenfalls begonnen. Hierbei kamen unter anderem ein Bagger, sowie zwei Traktoren und Kettensägen zum Einsatz. Die Arbeiten fanden komplett im Freien statt, so dass der vorgeschriebene Abstand in jedem Fall gewahrt werden konnte, schreibt die SKG Zell. red/Bild: SGK

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 24.10.2020