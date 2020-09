Herbstwanderung des TC Auerbach

Auerbach.Kürzlich trafen sich Mitglieder des TC Auerbach auf dem Parkplatz Guldenklinger Höhe zur Herbstwanderung. Nach einer kurzen Vorstellung zum Tourenverlauf ging es los. Es sollte zwar eine Herbstwanderung sein, doch die Temperaturen erinnerten mehr an Hochsommer.

Nach einem kurzen Anstieg durch den herrlichen Buchenwald wurde Mittershausen erreicht. Von dort zog sich der Weg durch Streuobstwiesen, mit herrlichem Ausblick zur Tromm, sowie oberhalb des Weilers Igelsbach nach Linnenbach. Unterwegs gab es noch eine kleine Stärkung mit einem prickelnden Getränk, da ab Linnenbach der letzte Schlussanstieg nach Fürth erfolgte.

Mit dem Bus zurück

Auf dem Höhenzug angekommen, kam schon der Stausee in Fürth in Sicht. Dieser wurde zum Hochwasserschutz für das Weschnitztal gebaut. Kurz danach erfolgte die Einkehr in das Gasthaus „Zum Schleenhof“ in Fürth, wo sich die Wandergruppe zur verdienten Schlussrast einfand. Als diese Stärkung beendet war, ging es mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurück zum Ausgangspunkt.

Die Teilnehmer zeigten, dass nicht nur das Spiel mit Schläger und Ball beherrscht wird, auch zu Fuß stimmte die Kondition. red

