Herbstweinprobe mit Heinrich Hillenbrand

Bensheim.Das Thema der Kolping-Weinprobe am Freitag, 25. Oktober, ab 19.30 Uhr im Kolpinghaus Bensheim lautet: „Bergstraße aktuell“. Die Bergsträßer Gebietsweinkönigin Diana Petermann hat ihr Kommen zugesagt und wird einen Wein aus Groß-Umstadt vorstellen. Der ehemalige Leiter des Staatsweingutes Bergstraße, Heinrich Hillenbrand, wird die Weinprobe moderieren.

Resümee der Traubenlese

Hillenbrand, der die Weine vorstellen wird, zieht ein Resümee der Traubenlese 2019. Die Winzer hatten in den letzten Tagen mit reichlichen Niederschlägen zu kämpfen, Wie ist die Erwartung bei kleineren Erntemengen, aber sehr guten Mostgewichten ? Was tut sich an der Bergstraße mit neuen Rebsorten? Haben die neuen pilzwiderstandsfähigen Rebsorten große Aussichten im Anbau, was können die Verbraucher davon erwarten? Ein weiteres Thema bei der Weinprobe wird auch die Entwicklung an der Bergstraße in Bezug auf die Weinbaubetriebe sein.

Eintrittskarten gibt es im Studio Roth, Hauptstraße 93 und dienstags von 15.30 Uhr bis 17 Uhr im Kolpinghaus.

Telefonische Vorbestellungen sind beim Ehrenvorsitzenden Theo Gärtner unter Tel. 0171/8300267 möglich. Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich. red

