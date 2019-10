Hermann Beil liest Mark Twain

Bensheim.Das Abonnement C der Spielzeit 2019/20 im Parktheater Bensheim beginnt am Donnerstag, 31. Oktober, um 20 Uhr mit der Lesung „Mark Twain – Auf Deutschlandtour“ mit Hermann Beil (Bild), der in Bensheim vor allem als bedeutender Theatermann und Ehrenpräsident der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste bekannt ist. Viele Jahre hat er maßgeblich an der Gestaltung des Eysoldt-Preises und der Woche junger Schauspieler mitgewirkt.

In seiner zweiten Lesung im Rahmen des Abonnements C geht es dieses Mal um Mark Twain, dem Erfinder von Tom Sawyer und Huckleberry Finn. In seinem Leben war er alles: Druckerlehrling, Dampferlotse auf dem Mississippi, Goldgräber, Journalist, Erzähler, Vortragsredner, Romancier, Verleger, Weltreisender und Bankrotteur.

Origineller Witz

Seine Reiseschilderungen durch Deutschland, seine Erlebnisse in Frankfurt am Main, Mannheim, Heidelberg, Baden-Baden, seine Eindrücke von Shakespeare- und Opernaufführungen, seine Pilgerfahrt nach Bayreuth – alle diese Berichte haben einen direkten originellen Witz und sind auch heute noch zutreffend. Mark Twain – ein großer Amerikaner, der Freude macht.

Karten sind erhältlich bei: Tourist-Info, Telefon 06251/8696101, im Medienhaus des Bergsträßer Anzeigers, Telefon 06251/100816, überregional bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Veranstalter ist die Stadtkultur Bensheim. Die Dauer der Vorstellung beträgt 105 Minuten inklusive Pause. red/Bild: Funck

Info: Weitere Inforamtionen und Vorverkauf auch im Internet unter www.stadtkultur-bensheim.de

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 24.10.2019