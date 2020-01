Hermann Wesely feierte 95. Geburtstag

Bensheim.An vielem in seinem Leben ließ Hermann Wesely an seinem Ehrentag die Gäste teilhaben, die ihm am Freitag zu seinem 95. Geburtstag gratulierten. Auch Bürgermeister Rolf Richter war gekommen, um Glückwünsche der Stadt, des Kreises und des Landes Hessen zu überbringen. Er gratulierte aber auch ausdrücklich ganz persönlich, denn er war selbst von 1972 bis 1976 Schüler des weit über die Grenzen der Stadt hinaus geschätzten Pädagogen und Schulleiters.

Bis zu seinem 16. Lebensjahr lebte der Jubilar in seiner Heimatstadt Zweibrücken, bis er als Soldat eingezogen wurde. Nach dem Krieg kam er nach Lindenfels, wo er 1956 seine Frau Inge heiratete. Aus der Ehe ging eine Tochter hervor. In Jugenheim begann er sein Lehrerstudium. In den Odenwald führte ihn dann sein beruflicher Weg, bis er 1962 der Leitung der Joseph-Heckler-Schule übernahm. Nach 23 Jahren wechselte er als Direktor an die Geschwister-Scholl-Schule. 1990 ging Hermann Wesely in den Ruhestand. In den 60er Jahren war Hermann Wesely Initiator der Stadt-Olympiade aller Bensheimer Schulen. Ein großes Ereignis, an das er sich gerne erinnert. In höherem Alter promovierte er dann in Frankfurt.

Angetan hat es ihm nach wie vor die deutsche Sprache. Sehr belesen schreibt er immer noch Artikel über die Literatur. Zurzeit beschäftigt er sich mit Theodor Fontane. Geplant ist eine Veröffentlichung im Jahrbuch für den Kreis Saar-Pfalz.

Beim offiziellen Gratulationstermin erinnerte sich Wesely auch an schöne Winzerfeste, wo er als Fußballbegeisterter nicht nur mit Bürgermeister Wilhelm Kilian, sondern auch mit den Fußball-Idolen Fritz Walter und Sepp Herberger zu feiern wusste. df/

