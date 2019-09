Schwanheim.Der Herzinfarkt zählt in Deutschland immer noch zu den häufigsten Todesfällen – Ursache ist der Verschluss eines Herzkranzgefäßes. 270 000 Menschen in Deutschland erleiden einen Schlaganfall – es kommt zu einer schlagartigen Durchblutungsstörung im Gehirn - mit schwerwiegenden Folgen.

Nicht nur ältere Menschen sind von diesen Krankheiten betroffen. Schnelle Hilfe ist in beiden Fällen besonders wichtig. Der VdK-Ortsverband Schwanheim-Langwaden bietet hierzu für alle Interessierten die Info-Veranstaltung „Herzinfarkt und Schlaganfall erkennen – richtig handeln“ an. Termin ist am Donnerstag (12.) um 18 Uhr im Haus der Begegnung in Schwanheim, Rohrheimer Straße 27. red

