Herzstück für die Belebung

Bensheim.„Das Haus am Markt ist für uns das Herzstück für eine Belebung des Marktplatzes“, sagt CDU-Fraktionsvorsitzender Markus Woißyk. „Mit der vorgesehen gastronomischen Nutzung im Erdgeschoss des neuen Gebäudes und der möglichen Außenbestuhlung soll das Herz zukünftig kräftig schlagen. Hierfür sind entsprechende große und funktionale Flächen notwendig, die das derzeitige Gebäude nicht bietet.”

Investitionen in eine erforderliche Sanierung würden sich nicht lohnen, da sie die eingeschränkten räumlichen Gegebenheiten festschreiben würden. Ohne einen Neubau könnte – wie in den vergangenen Jahren – der Einzug eines attraktiven Cafés oder Restaurants nicht erreicht werden. Vor allem hält es die Fraktion für wichtig, dass die Immobilie in städtischer Hand bleibt.

„Wir wollen mit diesem Projekt die Zukunft der Innenstadt signifikant beeinflussen“, so Stadtverordneter Markus Geißelmann. „Abwarten ist keine Lösung für die Stadtmitte, die im Wettbewerb mit anderen Einkaufsorten steht. Handeln zum richtigen Zeitpunkt und Entscheiden unter vernünftigen Rahmenbedingungen ist unsere Devise.“

Ein deutlich positiver Impuls für die Stadtmitte lasse sich durch Neubau des Hauses am Markt und Sanierung des ehemaligen Kaufhauses Krämer erreichen. Auch zum Ankauf der Fachwerkhäuser Marktplatz 2 und 3 sei die Stadt grundsätzlich bereit, um ihren Erhalt zu sichern. Die CDU-Fraktion befürworte das Gesamtkonzept des Magistrats.

Nach jahrelanger Diskussion wurde die Entscheidung für einen Neubau des Hauses am Markt getroffen. Sowohl in der Öffentlichkeit als auch in den städtischen Gremien waren verschiedene Optionen erörtert sowie Argumente gegeneinander abgewogen worden. Nun stehe die Umsetzung an.

Die Stadtverordneten kommen zu ihrer Sitzung am heutigen Dienstag (22.) zusammen, um unter anderem über die Inhalte des Gesamtkonzeptes am Marktplatz und weitere Themen aus der aktuellen Sitzungsrunde zu sprechen. Treffpunkt ist um 19 Uhr im Hotel Felix, Dammstraße 46 in Bensheim. red

29.01.2019