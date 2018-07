Anzeige

Das sieht man auch im Rathaus so: „Wir freuen uns, dass der HR nach Bensheim kommt“, so Pressesprecher Matthias Schaider. Die Sendung sei eine tolle Werbung für die Stadt, die sich von ihrer schönsten Seite präsentieren könne. „Wir sind dankbar, dass die Veranstaltung im Rahmen von Vogel der Nacht stattfinden kann“, betont Schaider.

Schon im April ging es für Stadt und Showmaker Entertainment mit den Planungen los, einen ersten Ortstermin gab es im Mai. Seither gingen zahlreiche weitere Treffen über die Bühne, bei denen viele Details besprochen werden mussten: Welches sind die schönsten Bildperspektiven, wo muss der Übertragungswagen stehen, damit der Satellit Empfang hat? Nur zwei von vielen Fragen, die im Vorfeld der Live-Sendung zu klären waren.

Bensheim präsentiert sich dem Publikum vor Ort mit tollen Auftritten von diversen Vereinen. Pünktlich um 19.30 Uhr geht die „Hessenschau“ dann mit Moderator Andreas Hieke live auf Sendung und thematisiert dabei, welche innovativen Erfindungen und Erfinder aus Bensheim kommen.

Mit dabei sind etwa die Schüler des Goethe-Gymnasiums, die jüngst bei einem Robotik-Wettbewerb in den USA Weltmeister geworden sind. Das Bensheimer Zentrum für Chemie fördert wiederum hochbegabte Schüler und bereitet sie aufs Studium vor. Und auch der Blinkerhandschuh von Harald Gerhard ist bekanntlich eine Bensheimer Erfindung, die mittlerweile in ganz Deutschland bekannt ist. Die „Hessenschau“ macht den Praxistest. Innovativ ist Bensheim auch, was den Weinbau betrifft: Dort hat man eine alte Tradition wieder zum Leben erweckt - den „Roten Riesling“. cim/red

