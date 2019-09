Heute Apfelfest auf der BUND-Streuobstwiese

Bensheim.Die BUND-Ortsgruppe Bensheim veranstaltet am heutigen Samstag (21.) ihr traditionelles Apfelfest auf der Streuobstwiese in Bensheim. Es werden gemeinsam Äpfel geerntet, die verschiedenen Sorten können verkostet werden. Bei Apfelsaft, Kaffee und Kuchen besteht die Gelegenheit, in gemütlicher Runde die Aktiven der Ortsgruppe näher kennenzulernen und Kontakte zu knüpfen. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Autohaus Vogel oder direkt auf der Streuobstwiese gegenüber in den Feldern. red/Bild: BUND

