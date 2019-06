Heute Blutspende beim DRK

Bensheim.Kurzurlaube in den Feiertagswochen und das schöne Wetter haben den Vorrat an Blutspenden schrumpfen lassen. Jetzt muss der DRK-Blutspendedienst das Lager wieder füllen und bittet dringend um Blutspenden.

Der nächste Termin ist am heutigen Samstag (8.) von 12.30 bis 16 Uhr in der DRK-Unterkunft in der Rheinstraße 6 in Bensheim. Zum Dank und der Jahreszeit entsprechend verlost der DRK-Blutspendedienst unter allen Blutspendern bis zum 23. Juni einen Gasgrill und drei Lebensretter-Grillschürzen.

Jede Blutspende hilft Patienten und rettet Leben. Auch dem Spender hilft die gute Tat, schreibt das DRK. Neben dem guten Gefühl, einem Patienten geholfen zu haben, ist jede Blutspende auch ein kleiner Gesundheits-Check. Erstspender erhalten einen Blutspendeausweis mit Eintragung der Blutgruppe.

Blutspender sind zwischen 18 und 72 Jahren, Erstspender höchstens 64 Jahre alt. Damit die Blutspende gut vertragen wird, erfolgt vor der Entnahme eine ärztliche Untersuchung. Die eigentliche Blutspende dauert nur wenige Minuten. Mit Anmeldung, Untersuchung und anschließendem Imbiss sollten Spender eine gute Stunde Zeit einplanen. Eine Stunde, die ein ganzes Leben retten kann. Zur Blutspende bitte den Personalausweis mitbringen.

Alternative Blutspendetermine und weitere Informationen zur Blutspende unter der gebührenfreien Hotline Tel. 0800-1194911 und im Internet www.blutspende.de. red

