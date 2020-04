Heute digitale Sprechstunde

Bensheim.Der Bensheimer Bürgermeisterkandidat Manfred Kern (Bündnis 90/Die Grünen) lädt am heutigen Freitag (24.) erneut zu einer digitalen Sprechstunde ein. Wer teilnehmen möchte, kann den Stream entweder auf Kerns Facebook-Seite verfolgen oder als Gesprächspartner per Telefon oder über die App Zoom teilnehmen.

Um den Teilnahmelink zu erhalten, bitte einen kurzen Hinweis per Email an m.mueller@gruene-bensheim.de senden. Auch Fragen an den Kandidaten können über diese Mail-Adresse vorab eingereicht werden.

Thema Umwelt- und Klimaschutz

„Das Gespräch am heutigen Netzstreiktag widmen wir dem Themenkomplex Umwelt- und Klimaschutz. Als Gesprächspartner wird an diesem Webinar der Vorstand der Energiegenossenschaft Starkenburg, Micha Jost, teilnehmen. Wir freuen uns auf weitere interessierte Gäste“, so Moritz Müller, der die Sprechstunde moderieren wird. „Wir rufen aber auch dazu auf, sich um 12 Uhr am digitalen Streik von Fridays for Future zu beteiligen.“

Streik im digitalen Raum

Um die Ausbreitung der Corona-Pandemie zu reduzieren, die Menschen zu schützen und das Gesundheitssysteme zu entlasten, veranstaltet die Bewegung Fridays for Future ihre wöchentlichen Streiks nun im digitalen Raum. Der Coronakrise muss ebenso wie der Klimakrise in aller Handlungsbereitschaft und mit dem notwendigen politischen Willen begegnet werden, heißt es von den Veranstaltern. red

