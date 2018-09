Heute Eröffnung der Orgelwochen

Bensheim.Heute (6.) findet in der Bensheimer Michaelskirche das Eröffnungskonzert der Bensheimer Orgelwochen statt. Marina Sagorski spielt um 20 Uhr ein deutsch-französisches Programm mit Werken von Johann Sebastian Bach, Camille Saint-Saëns, Louis Vierne und César Franck.

Mit der Passacaglia c-moll erklingt dabei eines der berühmtesten Werke des Barockmeisters Bach, das immer wieder durch seine kunstvolle Komposition wie auch durch seine Klangpracht fasziniert. Marina Sagorski studierte in Russland und Deutschland Kirchenmusik und Orgel. Sie ist Preisträgerin mehrerer internationaler Orgelwettbewerbe, unter anderem in Moskau, Odense/Dänemark und Lüneburg. Nach Stationen in Hannover, Hamburg und Schwerin ist sie seit 2011 als Propsteikantorin der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau in Gießen tätig.

Eintrittskarten für dieses Konzert wie auch ermäßigte Karten für die Konzertreihe sind an der Abendkasse erhältlich. Die weiteren Konzerte sind jeweils donnerstags im September in der Michaelskirche. red

