Heute Fahrt zu Orgelkonzert

Bensheim.Werke von Bach, Mozart, Karatygin, Schumann, Reger und Pierne spielt Artem Khatschaturow bei seinem Konzert im Rahmen des Internationalen Orgelsommers der Paulusgemeinde in Darmstadt. Auch Mitglieder der BdV-Ortsgruppe Bensheim werden die Gelegenheit nutzen, den russischen Organisten live zu erleben.

BdV-Vorsitzende Brigitte Sattler macht auf die Möglichkeit aufmerksam, noch eine der verfügbaren Mitfahrgelegenheiten zu nutzen. Das Konzert beginnt am heutigen Mittwoch (3.) um 20 Uhr in der Pauluskirche in Darmstadt (Niebergallweg 20) und dauert bis 21.15 Uhr. Treffpunkt für die Teilnehmer der Fahrgemeinschaft ist um 19 Uhr am Busbahnhof Bensheim. Bei Rück- oder Nachfragen ist Brigitte Sattler unter Telefon 06251/39303 erreichbar.

Erinnert wird an den Vortragsabend mit Pater Stark am 24. Juli im Pfarrzentrum von Sankt Georg. Ab 19.30 Uhr wird der 80-jährige Ordensbruder der Steyler Missionare über das „Aufblühen der Katholischen Kirche in Russland“ sprechen. Pater Stark war erst kürzlich in St. Petersburg, wo er bis zu seiner Verabschiedung im Oktober 2017 als Pfarrer tätig war und sich seither für die Wiederherstellung der Kirche „Mariä Heimsuchung“ einsetzt. Der Eintritt zum Vortragsabend ist frei, wobei Spenden willkommen sind.

Das nächste Treffen der BdV-Ortsgruppe ist am Donnerstag, 11. Juli, in Auerbach im Café Hug ab 14.30 Uhr. red

