Heute Führung am Marktplatz

Bensheim.Wie soll der Marktplatz in Zukunft aussehen? Mit den unterschiedlichen Lösungsansätzen für die Gestaltung haben sich drei Arbeitsgruppen im Rahmen des von der Stadt und dem Bürgernetzwerk initiierten Dialogforums intensiv auseinandergesetzt.

Zweites Dialogforum am Mittwoch

In einer zweiten Plenumsrunde werden am Mittwoch (20.), 19 Uhr, im Kolpinghaus Bensheim die erarbeiteten Ergebnisse vorgestellt. Auf dieser Basis erfolgt eine vertiefende Erörterung und Einordnung von Empfehlungen und Positionen.

Was es mit dem „Schorschblick“ auf sich hat, wird Architekt Sanjin Maracic am heutigen Samstag (16.) noch einmal vor Ort erläutern. Treffpunkt für die Führung mit Maracic ist um 16 Uhr an der Apotheke am Markt, Hauptstraße. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 16.11.2019