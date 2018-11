Heute Gottesdienst zum Jubiläum

Bensheim.Am heutigen Samstag (24.) um 17 Uhr wird in einem ökumenischen Gottesdienst mit Pfarrer Thomas Catta und Pfarrer Stefan Kunz das Jubiläum 400 Jahre Crescenzkirche in der Friedhofskirche in Bensheim gefeiert.

1616 bis 1618 wurde die heutige Kirche gebaut. Unter dem reformierten Pfarrer Josue von Zevel entstand der Bau. Sie ist das älteste Zeugnis aus der Zeit, in der Bensheim evangelisch war. Es war nach der Michaelskirche an der Stelle der heutigen Sankt-Georgs-Kirche und der Vorgängerin der heutigen Hospitalkirche dritte Kirche, die in Bensheim errichtet wurde.

Schon kurz nach Vollendung des Baus begann der Dreißigjährige Krieg. 1624 wurde Bensheim wieder katholisch. Doch erst im Jahr 1676 wurde die Kirche vom damaligen Mainzer Weihbischof Adolph Gottfried Volusius zu Ehren des 1. Mainzer Bischofs und Märtyrers, dem Heiligen Crescenz, geweiht. Die Geschichte der Kirche spiegelt die konfessionellen Entwicklungen Bensheims wie keine andere in der Stadt. Sie wird seit Jahrzehnten zu katholischen, evangelischen und ökumenischen Gottesdiensten genutzt. red

