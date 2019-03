Heute Grenzgang in Langwaden

Langwaden.Traditionell steht beim Ortsbeirat Langwaden in den ersten Monaten des Jahres der Grenzgang im Programm. Dazu lädt Ortsvorsteher Günter Bischof für heute, Samstag (23.), die Bevölkerung ein, wobei insbesondere die Neubürger des Stadtteils willkommen sind.

Den Ort kennenlernen

Ihnen bietet sich mit dem etwa 90-minütigen Grenzgang die Möglichkeit, Langwaden und seine Bürger näher kennenzulernen. Außerdem wird der Gemarkungsgang dazu genutzt, aktuelle Themen anzusprechen und zu beleuchten.

Treffpunkt ist am Samstag um 11 Uhr auf dem Parkplatz am Bürgerhaus, in dem im Anschluss an den Grenzgang die Sitzung des Ortsbeirates mit der Aussprache zum Grenzgang fortgesetzt wird.

Dabei wird auch ein Imbiss angeboten. js

