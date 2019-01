Heute Info-Abend am Goethe

Bensheim.Eltern von Grundschülern sind am heutigen Donnerstag (24.) und am Montag (28.) eingeladen, die Angebote des Goethe-Gymnasiums für die fünfte Klasse näher kennenzulernen. Die Informationsabende mit Schulleitung, Elternvertretern und Schülerpaten beginnen jeweils um 19.30 Uhr in der Mensa (Eingang Lindenstraße).

Beim Tag der offenen Tür am Samstag, 2. Februar, von 9 bis 13 Uhr können Groß und Klein sich zusammen ein Bild vom Gymnasium machen. Französisch als erste Fremdsprache ist eine Besonderheit der Europaschule, in die Kinder mit ihren Eltern gemeinsam am 19. Februar hineinschnuppern können (ab 18 Uhr, Mensa). red

