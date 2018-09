Heute Infostand am Lammertsbrunnen

Bensheim.Themen zur bevorstehenden Landtagswahl – vom zukunftsorientierten Schulangebot über moderne Ausstattung für die Polizei bis hin zur digitalen Infrastruktur – stellt die CDU an einem Infostand am heutigen Samstagvormittag (15.) in Bensheim vor. Zudem erklären die Christdemokraten die 15 Vorschläge für Änderungen der Hessischen Verfassung, über die eine Volksabstimmung stattfindet.

Landtagsabgeordnete Birgit Heitland, die sich um das Mandat für den Wahlkreis Bergstraße-Ost bewirbt, steht ab 12 Uhr für Gespräche zur Verfügung. Der Infostand befindet sich am Lammertsbrunnen in der unteren Hauptstraße. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 15.09.2018