Bensheim.Die Abgeordneten aus dem Bundestag, Michael Meister, und aus dem Landtag, Birgit Heitland, kommen zum Infostand der CDU am heutigen Samstag (19.) in der Fußgängerzone. Gemeinsam mit den Stadtverordneten erklären sie aktuelle politische Themen und beantworten Fragen.

Die Christdemokraten stehen ab 10.30 Uhr vor der Alten Faktorei, Hauptstraße 39.

Zwei Veranstaltungen kündigt die CDU Bensheim an: Über Verbesserung und Erhalt der Verkehrsinfrastruktur informiert die Union am Mittwoch, 30. Mai. Michael Meister wird geplante Baumaßnahmen an Straßen und Schienen in der Region vorstellen. Beginn ist um 19.30 Uhr im Hotel Felix, Dammstraße 46.