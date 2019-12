Heute „Insta-Walk“ in Sankt Georg

Bensheim.Kirche und Kirchenräume mal auf eine ganz andere Weise und individuell zu erfahren – das sind Ziele des neuen Formats des #Insta-KirchenWalks, den das Katholische Bildungswerk am heutigen Samstag (7.) erstmalig im Bistum in Bensheim anbietet.

Ab 14.30 Uhr besteht die Gelegenheit in der Stadtkirche Sankt Georg neue Perspektiven auf vielleicht bereits bekannte Räumer zu erhalten. Das Katholische Bildungswerk startet mit dem #Insta-KirchenWalk ein neues Format, das zwar in der Kirche stattfindet, mit der traditionellen Kirchenführung aber wenig gemeinsam hat: Anstatt Infos zum Kirchenbau, der Entstehungsgeschichte etc. werden den Teilnehmenden beim #Instawalk einige Impulse an die Hand gegeben, die sie auf ihre ganz persönliche Lebenssituation anwenden können und an aktuelle Lebensfragen anknüpfen. Durch die Handykamera wird eine ganz neue Perspektive auf den Kirchenraum und sich selbst möglich.

Stichwort „Insta-Walk“: „Insta-Walk ist ein Kofferwort und setzt sich zusammen aus dem sozialen Medium bzw. Fotodienst Instagram und dem englischen Wort für Spaziergang (Walk). Es ist also ein Spaziergang, der mithilfe der Smartphone-App Instagram bebildert wird. Die Teilnehmenden laden auf Instagram, unter einem bestimmten Hashtag, beliebig viele Bilder des Instawalks hoch und können so auch an den Bildern und Erfahrungen der anderen teilhaben.

Der #Insta-KirchenWalk in Sankt Georg beginnt um 14.30 Uhr – inklusive Besteigung des Kirchturms. Im Anschluss sind alle Teilnehmer noch auf einen Glühwein auf dem Bensheimer Weihnachtsmarkt eingeladen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Auskunft erteilen Jan Turinski (Telefon 0176/12539135; E-Mail jan.turinski@bistum-mainz.de) und Katharina Unkelbach (Telefon 0176/12539132; E-Mail katharina.unkelbach@bistum-mainz.de). red

