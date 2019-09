Heute Kinderkino in Langwaden

Langwaden.Sita und ihre Mitschüler staunen nicht schlecht, als an Stelle ihres Lehrers plötzlich ein Frosch inihrem Klassenzimmer sitzt. Wie sich herausstellt, verwandelt sich der Lehrer nämlich immer mal wieder in einen waschechten grünen Hüpfer.

Doch Frösche leben gefährlich, vor allem, wenn der Schuldirektor so erschreckende Ähnlichkeit mit einem Storch hat. Also beschließt Sita, ihren Lehrer in Zukunft zu beschützen. Der niederländische Spielfilm aus dem Jahr 2016 ist etwa 84 Minuten lang.

Die FSK hat ihn ohne Altersbeschränkung freigegeben. Auch wurde er mit dem Prädikat „besonders wertvoll“ versehen. Die Vorführung ist am heutigen Montag (23.) um 16 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Langwaden. Wie immer ist der Eintritt frei. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 23.09.2019