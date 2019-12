Heute Kinderkino in Langwaden

Langwaden.Am heutigen Montag (9.) wird um 16 Uhr zum Kinderkino ins Dorfgemeinschaftshaus in Langwaden eingeladen.

Der Eintritt ist – wie immer – frei. Gezeigt wird ein niederländischer Spielfilm von 2013, der ca. 84 Minuten lang ist. Die FSK hat ihn ohne Altersbeschränkung freigegeben. Auch wurde er mit dem Prädikat „wertvoll“ versehen.

Zum Inhalt: Max’ Eltern haben sich getrennt. Der Junge lebt bei seiner Mutter. Als sein Vater es auch zum bevorstehenden Weihnachtsfest nicht pünktlich schaffen wird, ist Max am Boden zerstört.

Max und der sprechende Elch

Eines Abends jedoch findet er in der Scheune des Hauses einen sprechenden Elch namens Mr. Moose. Dieser ist von der Weihnachts-Testfahrt mit dem Weihnachtsmann abgestürzt und so auf der Erde gelandet. Max erfährt, dass auch der Weihnachtsmann noch irgendwo liegen muss, samt aller Geschenke. Die gilt es nun zu verteilen. So muss die ganze Familie ran – alle müssen helfen, damit das Weihnachtsfest kein Reinfall wird. Viel Arbeit für Max und den Elch. red

