Heute kommt der Baum

Bensheim.Heute (15.) wird der Weihnachtsbaum für den Bensheimer Marktplatz gefällt und aufgestellt. Vormittags werden in Auerbach die Motorsägen angeworfen, abends wird die Fichte dann wieder in die Senkrechte gebracht. Beim Verein „Bensheim Aktiv“, der für die Aktion verantwortlich ist, geht man davon aus, dass der grüne Hüne gegen 20.30 Uhr am Marktplatz eintrifft.

Während des Transports, wie immer mit großem Begleitschutz, kann es vor allem auf der B 3 aus Richtung Auerbach kurzzeitig zu Behinderungen kommen. Am Ritterplatz biegt der Konvoi wie bisher auch in die Fußgängerzone ein. Die Wahl fiel in diesem Jahr – wie berichtet – auf die eine Fichte, die im Garten von Jörg-Ulrich Hübner, steht.

Für die Zaungäste am Marktplatz hält das Team Bensheim der Tour der Hoffnung Verpflegung bereit. Die Einnahmen kommen krebskranken Kindern zugute. dr

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 15.11.2019