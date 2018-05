Anzeige

Auerbach.Der Frauenchor Swinging Auerbach unter Leitung von Margit Pöhlert gibt am heutigen Mittwoch (23.) ab 19.30 Uhr ein Konzert in der katholischen Kirche von Auerbach. Als Gastchor wird die Liedertafel Auerbach, das Publikum in Heilig-Kreuz erfreuen. Der Eintritt ist frei. Spenden erfreuen die Chorkasse.

Mit dem Konzert feiern die Chorleiterin und ihre Sängerinnen das fünfjährige Bestehen der Gruppe. Bewusst wurde der Mittwochabend für den Auftritt ausgesucht, weil zu dieser Zeit auch die allwöchentlichen Singstunden stattfindet. Als würdigen Rahmen für das Jubiläum haben die Sängerinnen mit der Heilig-Kreuz-Kirche einen besonderen Raum gesucht und gefunden. Mit Workshops bei der Auerbacher Jazzsängerin und Chorleiterin Margit Pöhlert hat sich die gut 20 Frauen starke Gruppe seit Monaten vorbereitet.

Von Pop bis Soul und Swing

Der Name „Swinging Auerbach“ verrät schon weitgehend, was die Gäste heute in der Kirche erwartet: Neben Pop- und Rocksongs viele Soul-, Jazz-, und Swingtitel, die Margit Pöhlert für die Frauen zwischen 20 und 70 arrangiert hat.