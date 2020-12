Heute Lichtmoment in der Stadtkirche Sankt Georg

Bensheim.Die Fußgängerzone in Bensheim zeigt sich in den Abendstunden im Lichterglanz. Am heutigen Dienstag (8.) findet um 19.30 Uhr in der katholischen Pfarrkirche Sankt Georg (im Bildhintergrund) der zweite Lichtmoment statt. Gemeindereferentin Sabine Eberle und Gregor Knop gestalten eine halbe adventliche Stunde bei Kerzenschein mit Musik und Texten. Im Mittelpunkt steht das Lied „Wachet auf ruft uns die Stimme“. Das Lied ist voller Anspielungen auf Bibelstellen, die zur Meditation anregen. Auf der Orgel erklingen Improvisationen, die einige Sprachbilder der Strophen hörbar machen: die Freude, die Zimbeln, den Wächter auf der Zinne. Zum Abschluss erklingt die berühmte Choralbearbeitung über das Lied von Johann Sebastian Bach auf der Orgel. Die Gemeinde bittet um Anmeldung im Pfarrbüro. red/Bild: Neu

