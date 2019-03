Heute Mahnwache auf der Mittelbrücke

Bensheim.Seit der Atomkatastrophe von Fukushima am 11. März 2011 – also seit acht Jahren – stehen jeden Montag ab 18 Uhr mehrere Personen auf der Bensheimer Mittelbrücke, die – als Mahnwache – „an die Opfer von Fukushima erinnern und vor den Gefahren der sogenannten friedlichen Nutzung der Atomenergie warnen“, heißt es in einer Ankündigung.

Die nächste Mahnwache findet somit am heutigen Montag (11.) statt. Anschließend findet ein Treffen der Initiative AKWende im Restaurant Präsenzhof in der Bensheimer Bahnhofstraße statt. Interessierte Mitstreiter sind zu beiden Veranstaltungen eingeladen. red

