Anzeige

Bensheim.Der Gewässerverband Bergstraße und die Facebook-Gruppe „Bensheimer krempeln die Ärmel hoch“ rufen gemeinsam zur Frühjahrs-Müllsammelaktion im Überschwemmungsgebiet der Winkelbach-Aue nördlich der verlängerten Saarstraße und im Winkelbach-Stadtgebiet auf.

Die Frühjahrsstürme haben diesmal besonders viel losen Müll in die Landschaft geweht, der nun – gut sichtbar – auch Flüsse und Bäche massiv belaste. Mit den kleineren Hochwasserwellen im Januar hat sich der Müll auch in den Naturschutzflächen des Bensheimer Winkelbachs auf ganzer Breite verteilt, so dass Plastik, Flaschen und sonstiger Unrat ständige Begleiter im Lebensraum der dort lebenden Arten geworden sind, heißt es in einer Pressemitteilung des Gewässerverbands. Nestbauten vermischt mit Plastikresten sind dabei nur eine Erscheinung. Was Vögel, Fische und andere Tiere an bereits zersetztem Mikro-Müll mengenmäßig über die Nahrung aufnehmen, sei unbekannt, inzwischen aber bei fast jeder Untersuchung nachweisbar.

Bevor nun mit der wärmeren Jahreszeit der Fortpflanzungsprozess bei vielen Arten beginnt, wollen die Initiatoren der „Entmüllung“ so viel Abfall wie möglich aus dem Gewässer und den Uferbereichen herausholen. Keine leichte Aufgabe: „Jegliche Unterstützung ist eine große Hilfe – hierfür erfolgt der Aufruf an alle Interessierten und Motivierten“, heißt es von Seiten des Gewässerverbands. Treffpunkt ist am heutigen Samstag (3.) um 13.30 Uhr an der Saarstraßen-Brücke über dem Winkelbach.