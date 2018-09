Heute noch anmelden für Jog and Rock

Bensheim.Schlussspurt für alle Lauffans: Heute (11.) endet um kurz vor Mitternacht die letzte Anmeldephase für Jog and Rock am Sonntag, 23. September. Wer seinen Namen auf die Startnummer gedruckt haben möchte, muss diesen Termin einhalten, teilte Organisator Chris Roth vom Verein Bensheim Marathon mit. Kurzentschlossene können sich zwar auch danach noch für den Halbmarathon, die Zehn- und Fünf-Kilometer-Strecke oder die Schüler- und Kinderläufe anmelden. „Wegen des höheren Aufwands muss dafür aber eine höhere Gebühr berechnet werden“, so Roth.

Noch Kapazitäten vorhanden

Bisher liegen alles in allem mehr als 1000 Anmeldungen vor, Kapazitäten für weitere Starter sind durchaus gegeben. Sprich: Die Veranstalter hätten nichts dagegen, wenn ein paar Läufer mehr an den Start gehen würden.

In diesem Jahr kommt es zu leichten Änderungen am Streckenverlauf. Der Kurs kann flüssiger, mit ein paar Ecken und Kanten weniger als bisher angegangen werden. Dadurch werden die Zehner wieder wie früher am Marktplatz auf die Reise geschickt. Zwei Runden sind zu absolvieren. Der Halbmarathon startet hingegen an der Heidelberger Straße. Alle Detail-Informationen sind unter www.jogandrock zusammengefasst. Dort kann man sich auch anmelden. dr

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 11.09.2018