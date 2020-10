Heute noch Briefwahl beantragen

Bensheim.Die Zahl der Briefwähler bei der Bensheimer Bürgermeisterwahl bewegt sich auf Rekordniveau – was mit Blick auf die Corona-Pandemie nicht verwundert. Wer sich am Sonntag (1.) deshalb den Gang in sein Wahllokal sparen möchte, hat bis heute, Freitag (30.), 13 Uhr, die Möglichkeit, Briefwahlunterlagen im Bürgerbüro zu beantragen.

Nach Angaben der Stadt werden heute um 13 Uhr die Briefkästen am Rathaus und am Bürgerbüro geleert und die Anträge auf Briefwahl bearbeitet. Danach gehen die Unterlagen den Wählern dann noch mit der Post zu, hieß es auf Nachfrage dieser Zeitung.

Den ausgefüllten roten Wahlbrief kann man noch bis Sonntag (1.), um 18 Uhr, in die Briefkästen am Rathaus, Bürgerbüro oder an der Verwaltungsstelle Auerbach einwerfen. Eine Abgabe bei einem Wahlvorstand in einem Wahllokal ist allerdings nicht erlaubt. Insgesamt sind in Bensheim 32 560 Personen wahlberechtigt.

Hygienekonzept für Wahllokale

Für die Wahllokale wurde ein detailliertes Hygienekonzept erstellt, um ein mögliches Infektionsrisiko zu minimieren. Dazu zählen Hinweisschilder, die die Laufwege markieren, um nach Möglichkeit Gegenverkehr zu verhindern. Desinfektionsmaßnahmen sowie regelmäßiges Lüften gehören am Sonntag ebenso zum Standardprogramm wie das Tragen von Mund-Nasen-Schutz. Heißt: Es herrscht Maskenpflicht in den Wahllokalen. Empfohlen wird außerdem das Mitbringen eines eigenen Stiftes.

Das Hygienekonzept ist auf der Seite www.bensheim.de nachzulesen. dr

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 30.10.2020