Heute OpernAir im Fürstenlager

Auerbach.Es kann losgehen: Die große Bühne vor dem Herrenhaus steht – und auch sonst ist alles angerichtet für das große Konzert-Highlight im Auerbacher Fürstenlager. Heute Abend (15.) steigt das OpernAir mit über 120 Mitwirkenden. Viele bekannte Opernmelodien werden ab 20 Uhr erklingen – von Wagner und Lortzing über Tschaikowsky bis Puccini und Verdi.

Auf der Bühne stehen ein Projektchor mit 60 Sängerinnen und Sängern, das Collegium Musicum Bergstraße und die Solisten Julie Davis, Reto Rosin und Tito You. Die künstlerische Gesamtleitung teilen sich Regionalkantor Gregor Knop und CMB-Dirigent Bart Berzonsky. Als Moderator konnte erneut Konrad Beikircher gewonnen werden. Veranstalter des dritten OpernAir ist die Stadtkultur Bensheim.

Die Besucher nehmen auf der Herrenwiese vor der Bühne Platz – Sitzkissen oder Decken sollten mitgebracht werden. Ebenso dürfen die Gäste ihr eigenes Picknick im Gepäck haben, das Mitbringen von Getränken ist jedoch nicht erlaubt. Sekt, Weine und Alkoholfreies werden vor Ort angeboten, ebenso Brezeln und andere Kleinigkeiten.

Am Fürstenlager stehen für Besucher heute keine Parkplätze zur Verfügung. Stattdessen kann umsonst der Parkplatz der Firma TE Connectivity (Amperestraße) genutzt werden. Kostenlose Shuttle-Busse fahren von dort ab 17.30 Uhr im Zehn-Minuten-Takt in die Bachgasse. Weitere Haltestellen sind am Busbahnhof Bensheim (Steig 7) und an der Behindertenhilfe in Auerbach. Nach der Veranstaltung werden die gleichen Haltestellen angefahren. Während des Konzerts (20 bis 23 Uhr) fahren keine Busse.

Die Wetteraussichten für den heutigen Abend sind gut – voraussichtlich soll es trocken bleiben, so dass dem musikalischen Sommervergnügen nichts mehr im Wege steht. Karten für das Opernspektakel gibt es auch noch an der Abendkasse, die um 18 Uhr öffnet. cim

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 15.06.2019