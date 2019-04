Heute Ortstermin im Weiherhausstadion

Bensheim.„Wir investieren gezielt in die Sporteinrichtungen in Bensheim“, erklärt CDU-Fraktionsvorsitzender Markus Woißyk. Dem großen Stellenwert des Sports wolle man entsprechen. Heute (23.) werden die Mitglieder der Fraktion die Baustellen des Neubaus im Weiherhausstadion besichtigen. Die Stadt errichtet am südlichen Eingang zur Sportstätte an der Dammstraße bekanntlich ein Multifunktionsgebäude. Durch die Maßnahme werden die sanierungsbedürftigen Umkleideräume, ein Gymnastikraum und die öffentlichen Toiletten ersetzt. Zudem entstehen weitere Parkplätze an dieser Stelle. Über den Stand der Arbeiten wollen sich die Christdemokraten vor Ort erkundigen.

Treffpunkt ist um 19 Uhr am südlichen Eingang an der Dammstraße. Bürgermeister Rolf Richter wird zum aktuellen Stand der Arbeiten informieren und durch die Baustelle führen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 23.04.2019