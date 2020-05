Heute Ortstermin in den Zeilbäumen

Auerbach.Zu einem öffentlichen Ortstermin trifft sich die Stadtverordnetenfraktion der Wählergemeinschaft Bürger für Bensheim (BfB) am heutigen Dienstag (26.) um 18 Uhr am Ende der Schillerstraße im Neubaugebiet In den Zeilbäumen.

„Unser erster öffentlicher Präsenztermin in den Zeiten der Corona-Pandemie wollen wir dem Thema Schutz der Außenflächen vor weiterer Bebauung widmen. Wir bitten alle Teilnehmer darum, die Abstandsregeln von mindestens eineinhalb Metern einzuhalten“, berichtet Andreas Born, der die BfB im Magistrat vertritt.

Vorgestellt wird ein gemeinsamer Antrag von BfB und GLB, der in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 25. Juni behandelt werden soll. In diesem Antrag wird gefordert, den Außenbereich zwischen Auerbach „In den Zeilbäumen“ bis nach Zwingenberg zu erhalten.

„Eine Siedlungserweiterung in diesem Bereich wird nicht verfolgt und bei der kommenden Überarbeitung des Regionalplanes ausgeschlossen, fordert der gemeinsame Antrag“, so Yvonne Dankwerth vom Vorstand der BfB.

Den Außenbereich immer weiter zu bebauen, lehnt die BfB als falsch ab. „Für das Kleinklima sind Frischluftschneisen und ausreichende Grünflächen notwendig, um eine zu starke Erhitzung der Stadt zu vermeiden. Am Ende des Neubaugebietes in den Zeilbäumen schauen wir uns die beschlossenen Ausgleichsmaßnahmen an“, informiert Stadtverordneter Franz Apfel. red

